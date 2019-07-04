Personel gibi giyinip motosikletle sahaya inerek sayaç okuyor

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Ekrem İmamoğlu, Taksim ile ilgili projesini anlattı

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama