Personel 'Kan Bağışı' İçin Sıraya Girdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, Türk Kızılayı'nın yürütmüş olduğu Ulusal Güvenli Kan Temini Programı ve Türkök Projesi'ne destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, Türk Kızılayı'nın yürütmüş olduğu Ulusal Güvenli Kan Temini Programı ve Türkök Projesi'ne destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), Türk Kızılayı'nın yürüttüğü Ulusal Güvenli Kan Temini Programı ve Türkök Projesi'ne düzenlediği 'Kan Bağışı' kampanyası ile destek oldu.



Gürkan: "Herkes bağışta bulunmalı"



Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram'ın da katıldığı kan bağışı kampanyası ile ilgili bir açıklamada bulunan SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, "Son 3 yıldır düzenli olarak Kızılay'ın kampanyalarına katılarak destek veriyoruz. Kan bağışı gibi son derece önemli bir konuda duyarlılık göstermeyi bir görev olarak kabul ediyoruz. Herkesi de bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bu zorunlu bir şey olmasa da vatandaşlık görevi ve aynı zamanda sağlık açısından önemli" dedi.



Kızılay'dan SAMULAŞ'a teşekkür



Kampanya kapsamında 19 SAMULAŞ çalışanın kök hücre ve 27 çalışanın ise kan bağışında bulunduğunu belirten Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ise, "Türk Kızılayı olarak, sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ve kan ürünü ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanabilmesi için düzenli ve gönüllü kan bağışçısı kazanım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımıza kurumsal olarak her zaman destek olan kuruluşlarımızdan biri de SAMULAŞ A.Ş. Bir kez daha kurum bünyesinde görev yapan çalışanları ile birlikte topluma ve diğer kuruluşlara örnek olacak bir kan bağışı kampanyasına imza attılar. SAMULAŞ'ın değerli yöneticilerine ve çalışanlarına kan bağışlayarak kurtardıkları hayatlar adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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