Personel Sağlık Haberleri Hangi Sitelerden Takip Edilir?

Genel haber siteleri, her kategoriden haberlerin yer aldığı sitelerdir. Bu nedenle sağlık personeliyle ilgili haberleri, genel haber sitelerinden takip etmek daha zordur. Örneğin, sağlık mevzuat değişikliğine dair önemli bir haber, diğer haberlerin arasında gözden kaçırılabilir. Ancak personel sağlık haber siteleri, tematiktir ve sadece sağlık personelini ilgilendiren konularda haberler yapar.

Personel Sağlık Haber Siteleri

Personel sağlık, sadece sağlık personeline yönelik haberlerin paylaşıldığı tematik bir haber kategorisidir. Bu kategorideki haberler; mevzuatla ilgili, Sağlık Bakanlığıyla ilgili, sendikalarla ilgili ya da sağlık personelinin özlük haklarıyla ilgili olabilir. Türkiye'de ve dünyada, sadece sağlık personeline yönelik haber yapan çok sayıda haber sitesi bulunur.

Dünyada Personel Sağlık Haber Siteleri

Dünyada, toplam 59 milyonun üzerinde sağlık çalışanı bulunur. Her bir sağlık çalışanı, görev yaptığı ülkedeki çalışma koşullarıyla ve özlük haklarıyla ilgili gelişmeleri, personel sağlık alanında yayın yapan sitelerden takip eder.

Bu tür sitelerde, ülkelerin yerel gündemlerine dair gazete manşetleri de yer alır. Gazete manşetleri, hem sağlık çalışanları tarafından hem de o ülkede yaşayan herkes tarafından, günlük olarak takip edilir.

Türkiye'de Personel Sağlık Haber Siteleri

Türkiye'de sağlık çalışanı sayısı, 1 milyonun üzerindedir. Sağlık Bakanlığı haberleri, mevzuat haberleri ve sağlık sendikalarıyla ilgili haberler, her gün yüz binlerce sağlık personeli tarafından takip edilir.

Türkiye'de yayın yapan personel sağlık haber siteleri, sağlık çalışanlarına yönelik haberlerin yanı sıra, kamuyla ilişkili bazı diğer konularda da yayın yapar. Bu kategorideki sitelerde örneğin, Sağlık Bakanlığında taşeron olarak çalışan işçileri ilgilendiren taşeron son dakika haberleri yer alır. Böylece personel sağlık haber siteleri, Sağlık Bakanlığıyla ilişkili çalışan herkesi için kapsamlı birer haber platformu görevi görür.

Sağlık Ağı: Türkiye'nin Personel Sağlık Haberleri Sitesi

Türkiye'de, birçok sağlık personeli haber sitesi bulunur. Ancak bu sitelerin büyük bir kısmı, yayınlarını aktif şekilde sürdürmez, her gün sadece bir ya da birkaç haber yayınlama gücüne sahiptir.

Türkiye'nin personel sağlık haberleri sitesi Sağlık Ağı ise üç farklı haber ajansı aboneliğiyle ve çok sayıdaki editörüyle, yedi gün yirmi dört saat haber üretir. İmtiyaz sahibi, genel yayın yönetmeni ve vekil avukatları bulunan Sağlık Ağı; kurumsal bir haber sitesidir.

8 Kasım 2021 tarihinde yayınlarına başlayan Sağlık Ağı, personel maaşlarına ve personel alımlarına dair başka hiçbir kaynakta yer almayan haberleriyle gündeme gelir. Sitedeki personel maaşı haberleri; sağlık çalışanlarının unvanlarına, derecelerine ve çalıştıkları kurumlara göre aldıkları maaşlar konusunda bilgi verir. Personel alımı haber kategorisinde ise sağlık çalışanı olmak isteyen kişilerin, başvuru yapabileceği güncel ilanlar ve işe alım koşulları hakkındaki detaylar bulunur.

Sağlık Ağı Gazete Manşetleri Sayfası

Sağlık Ağı Gazete Manşetleri sayfası, yerel ve ulusal gazetelerin, günlük manşetlerinin paylaşıldığı sayfadır. Bütün gazetelerin manşetlerini barındıran bu sayfadan, günün öne çıkan manşetleri takip edilebilir. Yerel ve ulusal gazete manşetleri, sağlık çalışanı olsun ya da olmasın, herkese hitap eder.

Personel sağlık haberleri sitesi Sağlık Ağı, tematik bir haber sitesi olduğu için sadece sağlık personelini ilgilendiren haberler yapar. Ancak sitede, genel gündemden uzak kalmak istemeyen sağlık personeli için gazete manşetleri de paylaşılır. Bu manşetlerde; ulusal ve yerel bazda gündem yaratan haberler bulunur. Türkiye'nin 81 ilinden yerel gazetelerin manşetleri, günlük ve güncel olarak Sağlık Ağı üzerinden okunabilir. Sitenin gelişmiş mobil arayüzü sayesinde, Sağlık Ağı'nı mobil cihazlarından ziyaret eden kullanıcılar da manşetleri tam sayfa ve hatasız olarak görüntüleyebilir. Bütün cihazlarla uyumlu çalışan sitede, kullanılan cihaz fark etmeksizin yüzlerce manşet arasında hızla geçiş yapabilir.