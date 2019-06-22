Personel servisi devrildi: 4 yaralı
16 dakika önce
Erzurum'da personel servisi devrildi, 4 kişi yaralandı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
'da personel servisi devrildi, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş personel servisi Erzurum Havaalanı
yolu üzerinde ETÜ kavşağında devrildi. Kavşağa girerken karşı yönden gelen kamyonetten kurtarmak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı servis otobüsü kavşakta devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis
kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı. - ERZURUM
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