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Personel servisi devrildi: 4 yaralı

16 dakika önce

Erzurum'da personel servisi devrildi, 4 kişi yaralandı.

Personel servisi devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Erzurum'da personel servisi devrildi, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş personel servisi Erzurum Havaalanı yolu üzerinde ETÜ kavşağında devrildi. Kavşağa girerken karşı yönden gelen kamyonetten kurtarmak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı servis otobüsü kavşakta devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Erzurum Havaalanı, Erzurum, 3. Sayfa
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