Personel servisleri denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel taşılan servisler denetlendi.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel taşılan servisler denetlendi.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkez sınırları içerisinde personel servisi taşımacılığı yapılan araçlar, başta belediyeden izinli olup olmadıkları, klimaların aktif çalışıp çalışmadıkları, emniyet kemerleri, ilk yardım çantası, araç iç ve dış düzeninin mevzuata uygun olup olmadığı hususlarda denetlendi. - KİLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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