Son Dakika Haberleri: Personel taşımacılığı yapan servis işletmecileri büyükşehirde
Son Dakika Güncel Personel taşımacılığı yapan servis işletmecileri büyükşehirde

Personel taşımacılığı yapan servis işletmecileri büyükşehirde

6 saat önce

Servis işletmecileriyle görüşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan; "Büyükşehir hiçbir esnafı mağdur etmez" dedi.

Personel taşımacılığı yapan servis işletmecileri büyükşehirde, System.String[]

Servis işletmecileriyle görüşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan; "Büyükşehir hiçbir esnafı mağdur etmez" dedi.


Büyük ölçekli üretim ve istihdam sağlayan bazı firmaların Büyükşehir Belediyesi'nden personel taşımacılığı yapmak için plaka talebinde bulunmaları üzerine, bu durumdan olumsuz etkileneceklerini belirten servis işletmecileriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın tevazu ve samimiyette önder olduğunu ve kendisine güvendiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç'ın Akıllı Şehircilik Çalıştayı'nda bulunması nedeniyle esnaflarla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da bugüne kadar hiçbir esnafı mağdur etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini söyledi. Personel taşımacılığı yapan esnaflarla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, personel taşımacılığında yaşadıkları üç sıkıntıyı dile getirdi. Yavuz Ay, özel izin belgeli araçlar, korsan taşımacılık ve bazı firmaların plaka almak istemelerinden kaynaklı sıkıntıları olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la yaptığı görüşmeyi de anlatan Ay, "Ne mutlu ki, bizi anlayacak ve dinleyecek bir belediye başkanımız var. Memduh Başkanımız tevazu ve samimiyette önder bir insandır. Kendisine sonuna kadar güveniyoruz" dedi.


Büyükşehir Belediyesi genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da özel izin belgeli araçlar, denetim mekanizması ve korsan taşımacılık olarak dile getirilen üç sorunla ilgili gerekeni yapacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir zaman esnafı mağdur etmediğini vurgulayan Beyhan, "Dile getirilen sorunlarla ilgili üzerimize ne düşüyorsa hakkıyla yerine getireceğiz. Denetim mekanizmamız en iyi şekilde çalışacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir esnafımızı mağdur etmedik, etmeyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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