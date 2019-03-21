Son Dakika Haberleri: Personel Tepki Gösterdi, Genelgedeki Maddeler Değiştirildi

Personel Tepki Gösterdi, Genelgedeki Maddeler Değiştirildi

1 saat önce

BOLU Valisi Ahmet Ümit tarafından kent genelindeki kamu personeline gönderilen 39 maddelik genelgenin, çalışanların her ay denetlemesiyle ilgili 12'nci maddesi ve tatil günlerinde şehir dışına çıkma konusunda izin alınmasına yönelik ifadelerin yer aldığı 19'uncu madde, gelen tepkiler...

Personel Tepki Gösterdi, Genelgedeki Maddeler Değiştirildi, System.String[]
BOLU Valisi Ahmet Ümit tarafından kent genelindeki kamu personeline gönderilen 39 maddelik genelgenin, çalışanların her ay denetlemesiyle ilgili 12'nci maddesi ve tatil günlerinde şehir dışına çıkma konusunda izin alınmasına yönelik ifadelerin yer aldığı 19'uncu madde, gelen tepkiler üzerine değiştirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in hazırladığı, il genelinde kamu görevlilerinin uyacağı esasları belirlediği ve talimatların yer aldığı 39 maddelik genelge, kamu personeline imzalı olarak gönderildi. Genelgedeki 'Her kademedeki üst düzey ve özellikle daire amirleri idari yönden kendilerine bağlı olan tük kurum, birim ve personeli; verimlilik, etkinlik, disiplin, istikrar ve performans yönlerinden sık sık (ayda en az 1 defa) denetleyecek, rapora bağlayıp gereğini yaparak evrakı dosyasında muhafaza edeceklerdir. Bu durum Valiliğimizce yapılan denetimlerde ve personelin değerlendirmesinde özellikle göz önünde bulundurulacaktır' ifadelerinin yer aldığı 12'nci madde, tepki çekti. Ayrıca 19'uncu maddede yer alan, 'Hafta sonları dahil resmi tatillerini Bolu sınırları dışında geçirmek isteyen personel kendi dairesinin amirinden, aynı durumda olan daire amirleri mülki amirden izin alacaklardır. Böyle bir durumda izin verilen memurun yerine ihtiyaç halinde sorumluluk olacak memur daire amirince görevlendirilecektir' ifadeleri de kamu personeli tarafından tepkiyle karşılandı.

TEPKİLER ÜZERİNE DEĞİŞTİRİLDİ

Kamu çalışanlarının tepkisi üzerine söz konusu maddeler değiştirildi. Vali Ümit'in imzasıyla gönderilen yeni genelgede, 12'nci ve 19'uncu maddelerin değiştirildiği kaydedildi. Yeni genelgedeki değişikliğin nedeni ise şöyle açıklandı:

"Genelgenin 12'nci ve 19'uncu maddelerinin anlaşılmasında ve uygulanmasında tereddütler oluştuğu yönünde geri bildirim alındığından, uygulamada çıkan sorunların giderilmesi kapsamında, belirtilen maddeler yeniden düzenlenmiştir."

YENİ MADDELER 

Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından kamu personeline gönderilen yeni genelgede, 12'nci ve 19'uncu maddelerin yeniden düzenlenmiş halleri de yer aldı. 12'nci madde, 'Her kademedeki üst ve özellikle daire amirleri idari yönden kendilerine bağlı olan tüm kurum, birim ve personelini; verimlilik, etkinlik, disiplin, istikrar ve performans yönlerinden sık sık denetleyecek, özel mevzuatlarında belirlenen sürelerde rapora bağlayıp gereğini yaparak evrakı dosyasında muhafaza edeceklerdir. Bu durum Valiliğimizce yapılan denetimlerde personelin değerlendirilmesinde özellikle göz önünde bulundurulacaktır' olarak değiştirildi.

19'uncu madde ise şöyle düzenlendi:

'Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için hafta sonu ve diğer resmi tatillerini Bolu dışında geçirmek isteyen personel kendi dairesinin amirine, aynı durumda olan daire amirleri mülki amirine bilgi verecek, bu durumda ortaya çıkabilecek zaruri durumlar için kurum amirliğince gerekli tedbirler alınacak.'

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:03 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
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