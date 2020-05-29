Personelde koronavirüs çıkınca hizmetin durduğu hastanede hasta kabulü başladı - Son Dakika

Personelde koronavirüs çıkınca hizmetin durduğu hastanede hasta kabulü başladı
Personelde koronavirüs çıkınca hizmetin durduğu hastanede hasta kabulü başladı MANİSA'daki Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde, bazı sağlık çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından faaliyeti durdurulan poliklinik ve yataklı servisler, yeniden hizmete alındı.
Personelde koronavirüs çıkınca hizmetin durduğu hastanede hasta kabulü başladı
MANİSA'daki Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde, bazı sağlık çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından faaliyeti durdurulan poliklinik ve yataklı servisler, yeniden hizmete alındı.
Manisa'nın Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförünün de olduğu çok sayıda çalışana 'Covid-19' testi yapıldı. Bazı sağlık çalışanlarının sonuçlarının pozitif çıkması üzerine 23 Mayıs Cumartesi günü hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri, geçici süreliğine kapatıldı. Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde, bugün itibarıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) göre yeniden sağlık hizmeti verilmesine karar verildi.
Konuyla ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saruhanlı Devlet Hastanesi personelinde Covid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile 23 Mayıs 2020 tarihi itibariyle hastane polikliniklerinde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Saruhanlı Devlet Hastanesinde, bugün itibariyle Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) göre yeniden sağlık hizmeti verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 08:12 Kaynak: DHA
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