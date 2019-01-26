Son Dakika Haberleri: Personelden Başkan Kocamaz'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Personelden Başkan Kocamaz'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, Başkan Burhanettin Kocamaz'a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Personelden Başkan Kocamaz'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, Başkan Burhanettin Kocamaz'a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Sürpriz karşısında oldukça duygulanan Kocamaz gözyaşlarına tutamazken, "Bugün yeniden doğdum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi personeli, Başkan Kocamaz için sürpriz bir kutlama hazırlayarak, doğum gününü kutladı. Personel toplantısına katılacağı düşüncesiyle Kongre ve Sergi Sarayı'na gelen Kocamaz, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Tıklım tıklım dolu salonda personelin alkışı ve ıslıkları ile karşılanan Kocamaz, yerine geçerek programın başlamasını bekledi. Personel ve Kent Orkestrası tarafından daha önce defalarca provası yapılan konserde, salonda bulunanlarla birlikte şarkı söyledi.

Çocukluk ve gençlik yıllarından görüntülerin yer verildiği, siyasi hayatının nasıl başladığını dünden bugüne anlatan kısa biyografisi ve vatandaşların Kocamaz'ın doğum gününü kutladığı röportajların yer aldığı videoyu izleyen Başkan Kocamaz, gözyaşlarını tutamadı.

"Bugün ben yeniden doğdum"

Video gösteriminin ardından bir konuşma yapan Kocamaz, personelin yaptığı sürprize çok şaşırdığını ve oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten duygu doluyum. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Bugün herhalde ben yeniden doğdum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Ben buraya gelene kadar ne olduğunu bilmiyordum. Personeli bir araya getireceğiz dediler. Sizlerle gurur duyuyorum. 25 yıldır bu halka, memleketimize hizmet etmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bugüne kadar ne başardıysak sizlerle başardık. Tek başına hiç kimsenin bu kadar hizmeti hayata geçirmesi mümkün değil. İlk günden bu yana belki otobüsün direksiyonunda biz vardık ama sizler olmasaydınız bu otobüs hareket etmezdi. Sizlerin gayretleri sonucunda ilk günden bu yana tüm Mersin'de olmaz denilen birçok şeyi başardık. Vatandaşımız da her zaman yaptığımız hizmetlerden mutlu oldu. Ailemle, eşimle, çocuklarımla ve sizlerle gurur duyuyorum. Bu programı hazırlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kocamaz, eşi Hatice Kocamaz ile doğum günü pastasını keserek tüm personelle selfie yaptı. Kocamaz, personelle birlikte halay da çekti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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