Personelden Baydilli'ye Coşkulu Karşılama

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrardan Karaköprü Belediye Başkan adayı gösterilen mevcut başkan Metin Baydilli'yi mesai arkadaşları alkışlarla karşıladı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrardan Karaköprü Belediye Başkan adayı gösterilen mevcut başkan Metin Baydilli'yi mesai arkadaşları alkışlarla karşıladı.



31 Mart 2019 da yapılacak yerel seçimlerde Ak Parti'nin Şanlıurfa Karaköprü ilçe Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Metin Baydilli'yi Karaköprü Belediyesi personeli alkışlarla karşıladı. Mesai arkadaşlarının alkışlı jesti karşısında Baydilli de kendilerini alkışlayarak karşılık verdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Kısa bir konuşma da yapan Karaköprü mevcut Belediye Başkanı Metin Baydilli, 3,5 yıldır gece gündüz demeden hep birlikte çalıştıklarını, koşturduklarını ve Karaköprü'ye hizmet ettiklerini belirtti.



Baydilli, "Şanlıurfa'ya ve Karaköprü'ye hizmet etmek, sizinle birlikte çalışmak benim için mutluluk vericidir. Ak Parti Genel Merkezi bizleri buraya aday olmaya layık gördü. Burada yaptığımız çalışmaları, azmi, samimiyeti gördüler. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ak Parti Genel Merkezi'mize sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonra işimiz daha zor ve daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ben bu güzel jestleri için mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Baydilli karşılamada Karaköprü Belediyesi personeli ile aile fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

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