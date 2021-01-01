Personelden Gölbaşı Belediye Başkanına zam teşekkürü - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yılın son günü verdiği zam müjdesine belediye çalışanlarından teşekkür geldi.

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek'in çalışanların maaşında iyileştirmeye gidileceği ve en düşük işçi maaşının 3 bin 325 lira olduğunu açıklamasının ardından belediye çalışanlarından teşekkür gecikmedi. Belediye çalışanları Başkan Şimşek'i ziyaret etti. Başkan Ramazan Şimşek, "Özellikle bu salgın sürecinde herkes evlerindeyken sizler gece gündüz demeden çalıştınız. Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet sunmaya devam ettiniz. Emekleriniz yadsınamaz. Sizler Gölbaşı'nın kahramanlarısınız. Alkışın en büyüğü sizlere. Allah sizden razı olsun. Ailenizle çocuklarınızla sağlıklı, huzurlu ve bereketli yıllar dilerim" diye konuştu.

Şimşek'e teşekkürlerini ileten belediye çalışanları, "Bu dar günlerimizde bize büyük desteğiniz oldu. Göreve geldiğiniz günden itibaren her zaman bizlerin yanında oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Hizmetlerimizde Gölbaşılı hemşerilerimizin istekleri önceliğimiz" dediler. - ANKARA