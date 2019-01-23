Son Dakika Haberleri: Personele Hizmet İçi Eğitim Verildi

Personele Hizmet İçi Eğitim Verildi

48 dakika önce

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline hizmet içi eğitim verildi.

Personele Hizmet İçi Eğitim Verildi, System.String[]
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline hizmet içi eğitim verildi.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan eğitime Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak da katılarak eğitimin önemine değindi. Budak, "2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım programlarının en verimli şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin aksamadan devam etmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla personele hizmet içi eğitimi düzenledik. Personelimize ve bizlere yararlı olacağını düşünüyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Yaşam
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