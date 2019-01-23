Personele Hizmet İçi Eğitim Verildi
48 dakika önce
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurum personeline hizmet içi eğitim verildi.
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından kurum personeline hizmet içi eğitim verildi.
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan eğitime Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak
da katılarak eğitimin önemine değindi. Budak, "2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım programlarının en verimli şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin aksamadan devam etmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla personele hizmet içi eğitimi düzenledik. Personelimize ve bizlere yararlı olacağını düşünüyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
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