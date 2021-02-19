Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi - Son Dakika

Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi

19.02.2021 21:55
Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi, System.String[]

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" eğitimi verildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" eğitimi verildi.

Balıkesir Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Sosyologu İrem Nuhoğlu ve Sosyolog Nihal Böcek tarafından il müdürlüğünde çalışan 360 personele "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" eğitimi online olarak verildi. Eğitimde, kadına yönelik şiddetin sadece kadınları ilgilendiren bir mesele olmadığı belirtilirken dünyada her 3 kadından 1'i, Türkiye'de ise her 10 kadından 3'ünün fiziksel şiddete maruz kaldığı bilgisi verildi.

Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olmadığı vurgulanan eğitimde; şiddetin tanımı, şiddetin sonuçları ve kimleri etkilediği, Şiddet türleri (fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet) başlıkları ile hayatını kaybeden kadınların sayısal verileri grafik ve oranları verildi. Aile içinde çocukların da bu durumdan büyük etkilendiği dile getirildi. Şiddetin hak ihlali olduğu belirtildi. Kadına yönelik şiddetin kadın ve çocuk üzerine etkileri, çocukların aile içi şiddetten öğrendikleri, şiddetin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığı üzerindeki etkileri ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı arasındaki ilişkiye değinildi.

Sosyolog Nihal Böcek ise, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal çalışmalar, Uluslararası düzenlemeler, koruyucu ve önleyici çalışmalar, mevzuat düzenlemeleri, kurumlar arası işbirliği ve politika geliştirme konularında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm yollarına ilişkin yapılan bu eğitimler farkındalık oluşturmaktadır. Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesinde bilinç ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalığın sağlanması önemlidir. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, kadın erkek demeden, yaşlı çocuk demeden canı, hayatı, insanı kutsal görür, mübarek görür, dokunulmaz görür. Bu konuda topyekun mücadele edilmesi noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi
Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi
Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi

Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Personele 'Kadına Şiddete Karşı' eğitim verildi - Son Dakika


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