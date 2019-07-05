Personele kurumsal kapasite geliştirme eğitimi
47 dakika önce
Zonguldak Valiliği personeline yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitimi tamamlandı.
Zonguldak Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:51 Kaynak: İHA
personeline yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitimi tamamlandı.
Zonguldak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Bürosunun başvuru sahibi olduğu, 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen "Zonguldak Valiliği Personeline Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim" projesi kapsamında valilik personeline yönelik 10 gün süren eğitimin 2. Bölümü tamamlandı.
Vali Erdoğan Bektaş
, personele yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimini sunan KRC Yönetim Danışmanlık Şirketi Eğitim Danışmanı Selva Bilen'e teşekkür etti, eğitime katılan tüm Valilik Personeline Katılım Sertifikalarını bizzat vererek, çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı
HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu