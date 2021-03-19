Personele mevzuat eğitimi - Son Dakika

Personele mevzuat eğitimi
19.03.2021 13:13
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları çerçevesinde personele "belediye ve büyükşehir belediye mevzuatı" eğitimi verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları çerçevesinde personele "belediye ve büyükşehir belediye mevzuatı" eğitimi verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğünce tertip edilen eğitim meclis salonunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Avukat Kadir Zengin tarafından kurum personeline "belediye ve büyükşehir belediye mevzuatı" anlatıldı. Eğitimde mahalli idareler ve belediye, Türkiye'deki yerel yönetim sistemi, mahalli idarelerin anayasal durumu belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediyelerin yetki ve sorumlulukları gibi konular ele alındı. - BURSA
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