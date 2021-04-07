Personele toplumsal cinsiyet eğitimi - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personeline yönelik "Toplumsal Cinsiyet" eğitimi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Belediyesi Toplumsal Eşitlik Merkezi, eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Tepebaşı bölgesindeki vatandaşların toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmadan eşit bir biçimde yaşaması amacıyla hizmet veren merkez, belediye personeline yönelik eğitim programları gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak belediyenin uzman psikologları tarafından Spor İşleri Müdürlüğü'nde görevli personele, "Toplumsal Cinsiyet" eğitimi verildi. Eğitimde; biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, dilimizdeki söylemleri, ders kitapları gibi başlıklar altında toplumsal cinsiyet konusu hakkında katılımcılara çeşitli örneklerle bilgiler aktarıldı. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet türlerine de değinilen eğitim, katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi Toplumsal Eşitlik Merkezi

Toplumsal Eşitlik Merkezi'nin hedef kitlesi belediye çalışanları, vatandaşlar ve hizmet talep eden kişiler yer alıyor. Merkezde toplumsal cinsiyet temelli farkındalık çalışmaları, eğitim, atölye, seminer, ihtiyaç duyan bireylere yönelik psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmeti sunuluyor. - ESKİŞEHİR