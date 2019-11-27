Personellere yönelik hizmet kalitesini arttıracak eğitim

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyede görev yapan personellerin vereceği hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarının devam ettiğini söyledi.



Eğitime büyük önem veren ve bu önemi gerçekleştirdiği her faaliyete yansıtan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye personellerinin halka sunacağı hizmetin niteliğini arttıracak hizmet içi eğitim konusunu çok önemsediklerini dile getirdi. Bu kapsamda daha önce de çok sayıda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu; yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik değişmelere ayak uydurmak adına bu tür eğitim faaliyetlerinin gerekli olduğunu ve aralıksız devam edeceğini kaydetti.



Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli Avukat Berna Sucu tarafından Encümen Salonu'nda sunum eşliğinde verilen eğitimlerin ardından soru-cevap bölümünde toplantıya katılan personellerin soruları cevaplandı. Toplantıya, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Avukat M. Ali Korkmaz da katıldı.



"Vatandaş ile dost belediye"



Şehitkamil Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personellerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısına ilişkin konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Söz konusu toplantıda 3572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Hükümleri, İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında iş yerlerine ruhsat verilmesi, verilen ruhsatların denetlenmesi, var ise mevzuata aykırılıkların giderilmesinde izlenmesi gereken esaslar hakkında bilgilendirme yapıldı. Tüm bunların yanında yetkili müdürlük eli ile tesis edilen işlemlerin hukuki dayanağının sağlamlaştırılarak, vatandaş ile dost belediye hedefi bir kez daha vurgulandı. Belediyemiz, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bu kapsamdaki çalışmalara devam edilecek olup, birimlerimizin çalışma alanları ile ilgili güncel mevzuat kapsamında önümüzdeki dönemlerde Zabıta Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yönelik bilgilendirme toplantılarımız ve hizmet içi eğitimlerimiz planlanmaktadır" diye konuşu. - GAZİANTEP