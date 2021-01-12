Perspektif Buluşmalarına Ercan Kesal konuk oldu - Son Dakika

Perspektif Buluşmalarına Ercan Kesal konuk oldu

12.01.2021 17:55
Perspektif Buluşmalarına Ercan Kesal konuk oldu, System.String[]

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması Perspektif Buluşmalarının konuğu, oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal oldu.

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması Perspektif Buluşmalarının konuğu, oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal oldu.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasının her yıl yarışmaya başvuran tüm eser sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirdiği Perspektif Buluşmaları, yapımcı Zeynep Özbatur moderatörlüğünde gerçekleşti.

Özbatur'un sorularını yanıtlayan Kesal, oyunculuk konusunda rol yapmaya çalışmamanın daha iyi olduğunu fark ettiğini dile getirerek, "Rol yaparsam rezil olacağımı fark ettim ve karakteri içselleştirmeye çalıştım." dedi.

İyi bir senaryo yazmak için yazarın metnini öldürmeye razı olması gerektiğini söyleyen Kesal, "İyi bir senaryonun, senarist tarafından elindeki metne acımazsızca yaklaşırsa ancak başarılı olabileceğini düşünüyorum. Metninizi öldürmek konusunda cesur olmak zorundasınız." diye konuştu.

Kesal, sanatçının başkalarının yanında geçip gittiği şeyleri fark eden, kendi içerisindeki karanlığa cesaretle bakan insan olduğunu ifade etti.

Oyunculuğun kendisi için yorucu olduğunu aktaran Kesal, "Daha çok senaryo yazmak, daha çok film çekmek istiyorum." dedi.

Kesal, bulunduğu coğrafyanın insanı değiştirip dönüştürdüğüne işaret ederek, "Yaşadığımız çevre bizi şekillendiriyor, tıpkı bizim onu şekillendirdiğimiz gibi. İki yıldır Urla'da deniz ile orman arasında bir yerde yaşıyorum. Rüzgarın sesini, yağmurun rengini, gökyüzünün yakınlığını veya sessizliği uzun zaman sonra burada yeniden keşfettim. Ona saygı duymamız gerekiyor. Umarım bu yaşadıklarımız ders olmuştur ve eskisi gibi pervasızca yaptığımız tüketim alışkanlıklarını özlemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin devamında yapımcı Dilek Aydın, yönetmen Azra Deniz Okyay ve yönetmen Serdar Kökçeoğlu da konuşma yaptı.

Ödül töreni yarın yapılacak

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışmasında finale kalan 13 film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan filmler belirlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödüller, 13 Ocak'ta çevrim içi olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin lira, ikincisi 15 bin lira, üçüncüsü ise 10 bin lira ile ödüllendirilecek.

Kısa Film Yarışması hakkında detaylı bilgilere "www.kisafilmuzunetki.org" internet adresinden ulaşılabilir.???????

Sabancı Vakfı, Ercan Kesal, Kısa Film, Yönetmen, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Perspektif Buluşmalarına Ercan Kesal konuk oldu - Son Dakika


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