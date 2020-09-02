Pert olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Pert olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti, burnu bile kanamadı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 ALZ 98 plakalı otomobil sürücüsü seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü ilk önce refüje çarptı çarpma sonucu takla atarak bir ağacı kökünden kırıp karşı şeride uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken araç sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı. Kaza anında korku dolu anlar yaşanırken, karşı şeritten başka aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi. Pert olan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.