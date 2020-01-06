Pertek Belediyesi bünyesindeki şirkete işçi alımında

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir grup vatandaş, belediye bünyesindeki şirkete 35 işçinin adil şekilde alınmadığını iddia ederek Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ı protesto etti.

Ruhan Alan, belediye hizmet binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesindeki şirkete 35 işçinin adil şekilde alınmadığını iddialarına tepki göstererek, belediyenin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman sıkıntısını bir nebze aşmak için işçi alımı yaptıklarını hatırlattı.

Alımların hakkaniyetli yapılmasına rağmen birilerinin rahatsız olduğunu belirten Alan, "İşe alımlarda hak, hukuk ve adalet ilkesinin yanı sıra yurttaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek için uzun yol şoförü, kepçe operatörü, kamyon şoförü gibi kalifiye elaman sıkıntımızı bir nebze de olsa rahatlatacak alımlar gerçekleştirdik. Bu alımlarda ilçemizin hassasiyetlerini de gözeterek işsiz, maddi durumu iyi olmayan yurttaşlarımıza öncelik vermenin gayreti içinde olduk." dedi.



Alan, ilçede herkese eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Şahsıma yapılan eleştirilerden biri de farklı siyasi görüşlerdeki şahısları da işe almış olmamdan kaynaklıdır. Bahsi geçen şahıslar bu ilçede yaşayan ve işe ihtiyacı olan insanlardır. Geçmişte başka bir partide yer almış birilerinin, rakibi bir partinin belediye başkanı tarafından işe alındığı başka örnek ülkemizde çok nadirdir diye düşünüyorum. Bu da aslında bizim alımlarda ne kadar şeffaf ve tarafsız davrandığımızın en basit göstergesidir. Bizler ilçemizde yaşayan yurttaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları gidermek için yoğun çaba harcıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işe ve aşa ihtiyacı olan yurttaşlarımızın istihdam edilmeleri hususunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz."

Alan, açıklamasının ardından alandaki bir grup vatandaş tarafından protesto edildi.

Protestocular adına gazetecilere açıklama yapan Cemal Baysal, Alan'ın adil bir işçi alımı yapmadığını savundu.

CHP Pertek İlçe Başkanı Abidin Erdoğan da "Pertek Belediyesinde bir alım olayı oldu, belki bu kamu vicdanını yaralamış olabilir ancak bir orta yol bulunacaktır. Genel merkez düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. Ben de bu durumdan rahatsızım. Bu alımları daha sağlıklı şekilde yapabilirdik ama tabi olmadı böyle. Ama inşallah bir orta yol bulunacaktır. Ben kamu düşüncesi ve vicdanının yanındayım." diye konuştu.