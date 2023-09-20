Pertek Belediyesi\'nde 150 milyonluk vurgun iddiası! İmarlı arsa takas edildi

Elazığ'a Pertek Belediyesi 150 milyonluk vurgunla gündeme geldi. İddiaya göre Pertek Belediyesi'nin, belediye mülkünden fazladan 70 bin metrekare yeri özel şahıslara verdi.

"FAZLADAN 70 BİN METREKARE ÖZEL ŞAHISLARA VERİLDİ"

Günışığı Gazetesi Murat Ünal'ın ortaya attığı iddiaya göre; Pertek Belediye Meclisi 11 Mayıs'ta arıtma tesisi yapılmasına dair yer takası gündemiyle toplandı. Toplantıda takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için belediye başkanına yetki verildi. Bu takas işlemine göre belediye mülkünden 106 bin 681,25 metrekarelik yere karşılık 37 bin 34,56 metrekare yer alındı. Yapılan takas sonucunda belediyenin mülkünden fazladan 70 bin metrekare yerin özel şahıslara verildiği iddia edildi.

150 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

İddiaya göre Pertek Belediyesi belediyenin İmarlı 105 dönüm arsası ile bu 35 dönüm imarsız arsayı takas ediyor. 105 dönümlük arsanın fiyatı ise 150 milyon. Usulsüzlük iddialarıyla ilgili Pertek Belediye'sinden herhangi bir açıklama gelmezken, konu bazı meclis üyelerince yargıya taşındığı öne sürüldü.