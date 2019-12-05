Pertek'de AK Parti'nin delege seçimi yapıldı
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde AK Parti'nin delege seçimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:48 Kaynak: AA
Tunceli'nin Pertek ilçesinde AK Parti'nin delege seçimi yapıldı.
AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen 7. olağan kongrede delegeler oy kullandı.
Delege seçimine katılan vatandaşlardan Zülfü Ateş, delege seçiminin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. O mazlumların güneşidir. Rabbim yar ve yardımcısı olsun."dedi.
Partinin delege seçimlerinin cuma günü Mazgirt, cumartesi günü Çemişgezek ve pazar günü ise Tunceli'de yapılacağı bildirildi.
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