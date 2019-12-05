Son Dakika Haberleri: Pertek'de AK Parti'nin delege seçimi yapıldı
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Pertek'de AK Parti'nin delege seçimi yapıldı

6 saat önce

Tunceli'nin Pertek ilçesinde AK Parti'nin delege seçimi yapıldı.

Pertek'de AK Parti'nin delege seçimi yapıldı, System.String[]

Tunceli'nin Pertek ilçesinde AK Parti'nin delege seçimi yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen 7. olağan kongrede delegeler oy kullandı.

Delege seçimine katılan vatandaşlardan Zülfü Ateş, delege seçiminin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. O mazlumların güneşidir. Rabbim yar ve yardımcısı olsun."dedi.

Partinin delege seçimlerinin cuma günü Mazgirt, cumartesi günü Çemişgezek ve pazar günü ise Tunceli'de yapılacağı bildirildi.

AK Parti, Tunceli, Pertek, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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