Pertevniyal Hastanesi yeniden hayat bulacak - Son Dakika

Pertevniyal Hastanesi yeniden hayat bulacak

30.03.2021 15:17
Pertevniyal Hastanesi yeniden hayat bulacak, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1928 yılında yapımına başlanarak 1932 yılında hizmete giren ve uzun yıllar Bandırma Pertevniyal Hastanesi başta olmak üzere çeşitli isimler altında kente hizmet eden tarihi bina ve çevresinin restore edilmesi için protokol imzalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1928 yılında yapımına başlanarak 1932 yılında hizmete giren ve uzun yıllar Bandırma Pertevniyal Hastanesi başta olmak üzere çeşitli isimler altında kente hizmet eden tarihi bina ve çevresinin restore edilmesi için protokol imzalandı.

Onyedi Eylül Üniversitesi'ne ait olan Pertevniyal Hastanesinin restorasyon çalışmasının yapılması için Bandırma Kaymakam lığı, Bandırma Belediyesi ve Onyedi Eylül Üniveritesi arasında protokol imzalandı. İmza törenine Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir katıldı.

İmzalar atılmadan önce bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun "Kurumlarımız güzel bir amaç için bir araya geldi. Bandırmamızın yıllarıdır kanayan yarası ama aynı zamanda en büyük değerlerinden birisi olan Pertevniyal Hastanesinin yapacağımız protokolle restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Geçmişte hastane bizim olsun diye müracaatlar da bulunduk ancak Bandırmamızın göz bebeği kurumlarından bir tanesi 17 Eylül Üniversitemize devir edildi. Üniversitemizin de kendi bütçesinde bunu restorasyon yapmasının biraz güç olmasından kaynaklı olarak biz destekleme kararı aldık. Bizim belediyelerimizin her sene iller bankasından faydalanılan bütçeleri var ve daha çok bu tarz restorasyon işlerinde kullanılıyor. Edincikte de mülkiyetini Bandırmaya katacağımız ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde de kiralamasını yapacağımız tarihi eserler ile ilgili çalışmalarada başlayacağız. Bu bütçeyi alabilmenin özelliklerinden bir tanesi de kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir borcunun olmaması. İnşallah 2010 yılından beri atıl durumda olan her ne kadar koruma altına alınsa da kapansa da bir şekilde kötü durumda bulunan Pertevniyal Hastanesini ve özellikle de çevre restorasyonunu yapıp geliştirip güzelleştirip Bandırmalı vatandaşlarımızın da kullanabileceği şekilde hizmete açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bandırma çok önemli bir sıkıntısından kurtulmuş olup önemli bir tarihi eser kazanmış olacak" dedi.

Rektör Özdemir : Zamanla Kent Müzesi'ne dönüşecek

Başkan Tolga Tosundan sonra söz alan Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir: "Öncelikle Tolga Bey'inde bahsetmiş olduğu gibi güzel bir amaçla toplanmış bulunuyoruz. 1925 yılında yapımına başlanan 1932 yılında faaliyete giren 2010 yılına kadar faaliyetlerini devam ettiren Pertevniyal Hastanesi özellikle Sayın Kaymakamımızın da desteğiyle Üniversitemize kazandırılmıştı. Sonrasında hızlı bir şekilde acaba nasıl binamızı hayata geçirebiliriz diye düşündük ve adım adım faaliyetlere başladık. Öncelikle binanın restorasyon çalışmalarının başlaması gerekiyordu. Sağ olsunlar Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızla birlikte oturup konuştuğumuzda uygun gördüler. O anlamda Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Projesi bitti inşallah bu protokol sonrasında yakın bir zamanda Belediyemiz ihalesini yaparak inşaatını tamamlayacak daha sonra üniversitemize tahsis edecek. Bizde hem üniversitemizin eğitim merkezi olarak hem de zamanla kent müzesi ne dönüşecek şekilde binamızı kullanacağız" dedi.

Kaymakam Yazar : Projemiz hazır, son aşamaya geldik

Son olarak söz alan Kaymakam Günhan Yazar: "Bandırmadaki en büyük sorunlardan biri Pertevniyal Hastanesiydi. İçi harap olmuş tahrip edilmişti. Sağ olsun Belediyemizin destekleriyle içerisini temizledik giriş çıkışları engelledik. Binayı kurtarmak adına çözüm aramaya başladık. Anladık ki Sağlık Bakanlığı da orda herhangi bir çalışma yapmayacak şöyle bir karar alarak arsayı ikiye böldük. 7 dönümlük alanı 2'ye böldük. 3 dönümünü Sağlık Bakanlığına bıraktık ve bu günlerde de orda güzel bir çalışma yapılıyor. Geri kalan 4 dönümünü de o arsadan ayırarak normal hazine mülküne dönüştürdük. O arsayı Üniversitemizin de sıcak bakması üzerine Üniversitemize 2 yıl önce tahsis ettik. Belediye Başkanımızla da görüştük oda bu projeye sıcak yaklaştı. O dönemde bir Vali değişikliği oldu ama yeni Valimiz gelince ona da bir bilgi notu olarak konuyu aktardım. Sağ olsun aynı anlayışla bizi destekledi. Projenin yapılması bir parça zaman aldı kuruldan geçmesi gerekiyordu. Projede Valiliğimiz tarafından ihale edildi yaptırıldı ve şuan da projemizde hazır. Artık son aşamaya gelindi. Yapım işini üstlendiği için Belediyemize de teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Pertevniyal Hastanesi yeniden hayat bulacak
Pertevniyal Hastanesi yeniden hayat bulacak
Pertevniyal Hastanesi yeniden hayat bulacak

Süleyman Özdemir, Günhan Yazar, Balıkesir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pertevniyal Hastanesi yeniden hayat bulacak - Son Dakika


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