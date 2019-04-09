Son Dakika Haberleri: Pertevniyal Lisesi Öğrencileri Almanya'da

Pertevniyal Lisesi Öğrencileri Almanya'da

1 saat önce

Pertevniyal Lisesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Avrupa'daki Azınlıklar, (Miniroties in Europe) başlıklı Erasmus+ projesi kapsamında 2. yurt dışı gezisini Almanya'ya yaptı.

Pertevniyal Lisesi Öğrencileri Almanya'da, System.String[]
Pertevniyal Lisesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Avrupa'daki Azınlıklar, (Miniroties in Europe) başlıklı Erasmus+ projesi kapsamında 2. yurt dışı gezisini Almanya'ya yaptı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, gezi öncesinde projede görevli öğrenciler, Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaşayan Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu ile ilgili projeler gerçekleştiren İstanbul Maltepe Kaymakamlığında uluslararası projeler direktörü Köksal Banoğlu ile görüştü.

Görüşmede öğrenciler, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarının yaşadıkları psikolojik sorunlar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik gerçekleştirilen müdahalelerle ilgili bilgi aldı.

Proje kapsamında ziyaret öncesi gerekli çalışmaları tamamlayan Pertevniyal ekibi, 31 Mart Pazar günü yola çıktı.

Okul Müdürü Zekeriya Arslantürk, Proje Koordinatörü Derya Sezginmert, İngilizce Öğretmeni Dr. Gültekin Göçmen ve öğrenciler, Zeynep Türe, Rabia Yıldırım, Taha şahin ve Ali Sönmez'den oluşan ekip, Almanya'nın Trauneut kentine gitti.

Öğrenciler diğer ülkelerden gelen yaşıtlarıyla dinsel çeşitlilik, medya farkındalığı, kültürler arası yeterlilik alanlarında çalıştaylara katıldı ve sunum yaptı.

Program dahilinde Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan Bamberg kenti de ziyaret edildi.

Pertevniyal ekibi aynı zamanda Johannes-Heidenhain-Gymnasium'a da bir çalışma ziyaretinde bulundu ve Almanya'da farklı okul türlerinde eğitim ve öğretimin organizasyonu ile ilgili bilgi aldı.

Ekip, 5 Nisan Cuma günü yurda döndü.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:13 Kaynak: AA
Ajans, Avrupa, Almanya, Güncel
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