Peru, 7.1 ile Sallandı
23 dakika önce
Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Peru, 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Juliaca kentinin 67 kilometre kuzeybatısında yerin 258 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. - LİMA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:15 Kaynak: İHA
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Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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