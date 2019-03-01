Son Dakika Haberleri: Peru, 7.1 ile Sallandı

Peru, 7.1 ile Sallandı

23 dakika önce

Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru, 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Juliaca kentinin 67 kilometre kuzeybatısında yerin 258 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. - LİMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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