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Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

12.01.2022 13:50

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Ampute Milli Futbol Takımı, bu sene Ekim ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan '2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası' için başkent Lima'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Ampute Milli Futbol Takımı, bu sene Ekim ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan '2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası' için başkent Lima'da hazırlıklarını sürdürüyor. Haftada bir kez antrenman yapan sporcular ve teknik ekipten oluşan 25 kişilik Peru'nun ilk ampute futbol takımı, ülkelerini Dünya Kupası'nda temsil etme ve başarılar kazanma hayaliyle çalışma ve mücadelesine devam ediyor.

Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

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Dünya Şampiyonası, Futbol, Milli, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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