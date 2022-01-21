Üye Girişi
Peru Çevre Felaketine Karşı Acil Eylem Planına Geçti - Son Dakika

Peru Çevre Felaketine Karşı Acil Eylem Planına Geçti

21.01.2022 10:20

- Peru çevre felaketine karşı acil eylem planına geçti Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında görülen petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketine karşı acil önlem planına geçildiğini açıkladı.

- Peru çevre felaketine karşı acil eylem planına geçti

LİMA - Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında görülen petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketine karşı acil önlem planına geçildiğini açıkladı.

Güney Pasifik ada ülkesi Tonga'da meydana gelen su altı yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine karşı yetkililer harekete geçti. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, La Pampilla rafinerisinden kaynaklı bölgede yaşanan petrol sızıntısının ardından Peru kıyılarında ve denizinde meydana gelen tarihin en büyük çevre felaketlerinden birinin sorumlularını cezalandırmak için acil ve ciddi eylemlerde bulunulacağını açıklayarak, bölgede iklim acil durumu ilan etti.

"Büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız"

İspanyol Repsol şirketi tarafından işletilen La Pampilla rafinerisinin neden olduğu çevre felaketini kınayan Castillo, bölgede felaketten en çok etkilenen plajlardan birini ziyaret etti. Castillo ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Kıyı şeridimizde yaşanan ekolojik zarar kabul edilemez. Devlet, ülkenin egemenliğini ve refahını korumak için cezai, hukuki ve idari işlem yapılması kararı aldı. Kıyılarımızda ve denizlerimizde meydana gelen çok büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Tehdit altında olan ve geçim kaynaklarından yoksun bırakılan flora, fauna ve toplulukları trajik biçimde etkileyen zararın sorumlularını cezalandırma görevini hükümet olarak üstlendik" ifadelerini kullandı.

Peru Devlet Başkanı Castillo, meydana gelen çevre felaketiyle ilgili tüm siyasi temsilcilerin ve vatandaşların desteğini istediğini ve hükümetin ciddi adımlar atacağı sözünü vererek, hükümetin zararı azaltmak için gerekli eylemleri içeren bir kararnameyi de imzaladı.

Çevresel Değerlendirme ve Uygulama Ajansı raporlarına göre rafineriden sızan petrol şimdiye kadar 1,7 kilometrekarelik sahili kapladı.

Peru Çevre Felaketine Karşı Acil Eylem Planına Geçti
Peru Çevre Felaketine Karşı Acil Eylem Planına Geçti
Peru Çevre Felaketine Karşı Acil Eylem Planına Geçti

YORUMLAR
500

Petrol, Tonga, Peru, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Peru Çevre Felaketine Karşı Acil Eylem Planına Geçti - Son Dakika


Hem aşı karşıtı hem de korona ilacı şirketine ortak! Sınır dışı edilen aşı karşıtı Novak Djokovic'in kafa karıştıran yatırımı Hem aşı karşıtı hem de korona ilacı şirketine ortak! Sınır dışı edilen aşı karşıtı Novak Djokovic'in kafa karıştıran yatırımı         
10:23
Esenyurt'ta ton balığı hırsızlığı! Yabancı uyruklu hırsızlar 5 bin liralık ürün çaldılar Esenyurt'ta ton balığı hırsızlığı! Yabancı uyruklu hırsızlar 5 bin liralık ürün çaldılar         
10:22
''Gizli oluşum'' operasyonunda yakalandılar! İçlerinde iki savcı ve AK Partili isimler var ''Gizli oluşum'' operasyonunda yakalandılar! İçlerinde iki savcı ve AK Partili isimler var         
10:12
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı         
08:28
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06

Son Dakika Haberleri
10:21 Esenyurt'ta ton balığı hırsızlığı! Yabancı uyruklu hırsızlar 5 bin liralık ürün çaldılar
10:20 Elon Musk'ın son projesi: İnsan beynine çip takmaya hazırlanıyor
10:11 ''Gizli oluşum'' operasyonunda yakalandılar! İçlerinde iki savcı ve AK Partili isimler var
10:05 Bitcoin çöktü! Kripto para borsası 6 ayın en düşük seviyesinde
10:03 Serdar Ortaç'dan Cansu Dere itirafı: Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım
09:52 AK Parti'den istifa etmişti! Arı: Mühendis personelimi çöpçü yaptılar ya!
09:09 El Salvador lideri Nayib Bukele'den bir espri daha: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben
09:06 Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı
09:06 HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan
08:54 Bir telefon görüşmesiyle hayatı karardı! Emekli profesörü 10 günde 10 milyon lira dolandırdılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 10:28:28. #1.12#
SON DAKİKA: Peru Çevre Felaketine Karşı Acil Eylem Planına Geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement