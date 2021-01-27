Peru'da 10 bölgede karantina uygulanacak - Son Dakika

Peru'da korona virüs salgınına yönelik alınan yeni önlemler kapsamında 10 eyalette karantina uygulanacağı açıklandı.

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da korona virüs salgınının ikinci dalgasının etkisini arttırması üzerine tedbirler arttırılıyor. Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, vaka sayılarında yaşanan artışın ülkenin sağlık sistemini zorladığını söyleyerek, başkent Lima da dahil toplam 10 bölgede karantina uygulanacağını açıkladı. Sagasti, virüse yönelik tedbirlerin de sıkılaştırılacağını duyurdu. Yeni tedbirler arasında evden çalışma, gerekli olmayan tüm dükkanların kapatılması, bölgelerarası kara ve hava trafiğinin askıya alınması yer alıyor. Ayrıca mutasyona uğramış korona virüsün ülkeye girişini engellemek için Brezilya ve Avrupa ile olan uçuş yasağı da uzatıldı. Yeni tedbirler 14 Şubat'a kadar yürürlükte kalacak.

Salgından kurtulma yolunun Covid-19 aşıları olduğunu vurgulayan Sagasti, ülkede aşıyı ilk alanlardan biri olacağına söz verdi. Sagasti, Çin merkezli ilaç firması Sinopharm'dan sipariş edilen 38 milyon dozdan ilk 1 milyon dozun önümüzdeki günlerde ülkeye ulaşacağını bildirerek, aşılamaya Şubat'ta başlanacağını söyledi.

Peru'nun AstraZeneca ile de 14 milyon dozluk bir aşı anlaşması bulunurken, Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü ve Pfizer'den gelen acil kullanım talepleri de değerlendirme aşamasında.

TOPLAM VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Peru'da son 24 saat içinde 4 bin 444 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 107 bin 239'e ulaştı. Son 24 saatte 220 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 40 bin 107 oldu.

-İHA-