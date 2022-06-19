Peru'da 30 yıl önce Cantuta Üniversitesi'nden kaybolan kişilerin kalıntılarını bulmak için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Peru'da 30 yıl önce Cantuta Üniversitesi'nden kaybolan kişilerin kalıntılarını bulmak için kazı çalışması başlatıldı

19.06.2022 10:50

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bölgedeki kazı çalışmaları Kalıntıları aramaya gelen aileler Kayıp öğrencilerin aileleri ile röportaj Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nden Flavio Estrada ile röportaj İnsan Hakları Koordinatörü Jennie Dador ile röportaj Bölgedeki arama çalışmaları Peru'nun başkenti...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bölgedeki kazı çalışmaları

Kalıntıları aramaya gelen aileler

Kayıp öğrencilerin aileleri ile röportaj

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nden Flavio Estrada ile röportaj

İnsan Hakları Koordinatörü Jennie Dador ile röportaj

Bölgedeki arama çalışmaları Peru'nun başkenti Lima'daki Cieneguilla bölgesinde bulunan, Cantuta Üniversitesi'nden ölen 9 öğrenci ve bir öğretmenden, kalıntıları bulunamayan 5 kişinin kalıntılarını ortaya çıkarmak üzere Kamu Bakanlığı'ndan uzman bir adli tıp ekibi kazı çalışmalarına başladı. Eski devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin zamanında meydana gelen dokuz öğrenci ve bir öğretmenin öldürülmesinden yaklaşık 30 yıl sonra, 5 öğrencinin kalıntılarının bulunamamasından dolayı aramalar yeniden başlatıldı. Aramalara, kayıp öğrencilerin aileleri de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da 30 yıl önce Cantuta Üniversitesi'nden kaybolan kişilerin kalıntılarını bulmak için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da 30 yıl önce Cantuta Üniversitesi'nden kaybolan kişilerin kalıntılarını bulmak için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika
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