GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bölgedeki kazı çalışmaları
Kalıntıları aramaya gelen aileler
Kayıp öğrencilerin aileleri ile röportaj
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nden Flavio Estrada ile röportaj
İnsan Hakları Koordinatörü Jennie Dador ile röportaj
Bölgedeki arama çalışmaları Peru'nun başkenti Lima'daki Cieneguilla bölgesinde bulunan, Cantuta Üniversitesi'nden ölen 9 öğrenci ve bir öğretmenden, kalıntıları bulunamayan 5 kişinin kalıntılarını ortaya çıkarmak üzere Kamu Bakanlığı'ndan uzman bir adli tıp ekibi kazı çalışmalarına başladı. Eski devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin zamanında meydana gelen dokuz öğrenci ve bir öğretmenin öldürülmesinden yaklaşık 30 yıl sonra, 5 öğrencinin kalıntılarının bulunamamasından dolayı aramalar yeniden başlatıldı. Aramalara, kayıp öğrencilerin aileleri de eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Peru'da 30 yıl önce Cantuta Üniversitesi'nden kaybolan kişilerin kalıntılarını bulmak için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika