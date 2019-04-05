Son Dakika Haberleri: Peru'da 4 Bacaklı Balina Fosili Keşfedildi

Peru'da 4 Bacaklı Balina Fosili Keşfedildi

1 saat önce

Peru'da 43 milyon yıllık dört bacaklı balina fosili bulundu.

Peru'da 4 Bacaklı Balina Fosili Keşfedildi, System.String[]
Peru'da 43 milyon yıllık dört bacaklı balina fosili bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, paleontologlar Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı 4 metre boyunda balina fosili keşfetti.

Araştırmacılar Peru'nun Pasifik kıyısına yakın Playa Media Luna'da bulunan fosilin balinanın nasıl değişime uğradığına ışık tutacağını belirtti.

Ayakları perdeli ve toynaklı olan balinanın hem yüzebildiği hem de karada yürüyebildiği düşünülüyor.

Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsünden Dr. Olivier Lambert, ilk balinaların 50 milyon yıl önce Güney Asya'da yaşadığının düşünüldüğünü ifade ederek, yeni keşfedilen fosilin Pakistan ve Hindistan dışında bulunan ilk dört bacaklı balina fosili olduğunu belirtti.

Lambert, balinaların Güney Asya'dan Güney Amerika'ya göç etmiş olabileceğini söyledi.

Çalışmanın sonuçları, "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:13 Kaynak: AA

Güney Asya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Son Dakika! Binali Yıldırım: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peru'da 4 Bacaklı Balina Fosili Keşfedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]