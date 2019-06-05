Son Dakika Haberleri: - Peru'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

- Peru'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi

1 saat önce

- Peru'da 5 ton kokain ele geçirildiLİMA - Peru'da Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin ele geçirildi.

- Peru'da 5 ton kokain ele geçirildi
LİMA - Peru'da Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin ele geçirildi.
Peru Narkotik Şube yaptığı açıklamada, başkent Lima ve Callao şehrinde yapılan operasyon sonucu 5 tondan fazla uyuşturucunun bulunduğunu belirtti. Polis, Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin Arjantin, İspanya ve İtalya'dan gelen istihbarat sayesinde engellendiğini dile getirdi. Polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddeyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına büyük darbe vurulduğunu ifade etti.
Peru Başbakanı Martin Vizcarra, "İki önemli operasyonla bu yasa dışı maddeler ele geçirildi. Artık suçluların elinde olmayacak olan 5 bin ton kokainden bahsediyoruz" dedi.
- Peru'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Real Madrid, Jovic transferini resmen açıkladı Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Peru'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]