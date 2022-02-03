Üye Girişi
Peru'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Peru'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem

03.02.2022 22:43

- Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem

LİMA - Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremde henüz maddi hasar ve can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Peru Jeofizik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yerel saatle 10.58'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin merkez üssünün ise Amazon bölgesindeki Santa Maria de Nieva şehrine 90 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Depremin ayrıca Ekvador'un güneyinde de hissedildiği açıklandı.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nden yerel yetkililer, depremde henüz maddi hasar ve can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Ülkede son olarak 21 Kasım 2021 tarihinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 12 kişinin yaralandığı afette yüzlerce ev hasar görmüştü.

Peru, dünya üzerindeki sismik aktivitelerin yaklaşık yüzde 85'inin kaydedildiği Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede yer almaktadır.

Peru'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Peru'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Peru'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem

YORUMLAR
500

Amazon, Deprem, Peru, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Peru'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:41 Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: Peru'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement