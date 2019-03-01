Son Dakika Haberleri: Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

9 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Azangaro'nun 9 kilometre kuzeybatısı olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 258 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA

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