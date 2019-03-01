Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Azangaro'nun 9 kilometre kuzeybatısı olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 258 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.



Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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