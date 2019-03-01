Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
9 dakika önce
Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Azangaro'nun 9 kilometre kuzeybatısı olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 258 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA
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Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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