Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Peru'nun batısındaki Barranca kentinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 112,5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Ulusal Acil Durum Operasyonları Merkezinden (COEN) yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre depremde 4 kişinin yaralandığı, 7 kilise ve 3 sağlık tesisiyle 75'i tamamen yıkılmış 220 evin zarar gördüğü bildirdi.

Depremde, 867 kişinin evsiz kaldığını bildiren COEN, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Castillo, bölgeyi ziyaret edecek

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntından en çok zarar gören Amazon bölgesine bağlı La Jalca kasabasını ziyaret edeceğini açıkladı.

Castillo, "Şiddetli deprem karşısında Amazon halkıyla dayanışma halindeyim. Yalnız değilsiniz kardeşlerim. Zarar görenleri destekleyeceğiz ve maddi hasar karşısında harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Depremden, Peru'nun Amazon bölgesi başta olmak üzere Loreto, San Martin, Cajamarca ve Lambayeque etkilendi.

Öte yandan komşu ülke Ekvador'da da Zamora ve Loja kasabalarında bazı binaların hasar gördüğü ve bir kilisenin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı otoyolların yarıldığı görüldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Peru halkı ile dayanışma içinde ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.