Son Dakika Haberleri: Peru'da 7.5 şiddetinde deprem

Peru'da 7.5 şiddetinde deprem

6 saat önce

Peru'da 7.5 şiddetinde deprem

Peru'da 7.5 şiddetinde deprem, System.String[]
Peru'nun kuzey kesiminde 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre deprem ülkenin Moyobamba kentinin 180 km doğusunda, yerin 105 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:08 
Dünya
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