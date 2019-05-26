Peru'da 7.5 şiddetinde deprem
6 saat önce
Peru'da 7.5 şiddetinde deprem
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:08
Peru'nun kuzey kesiminde 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre deprem ülkenin Moyobamba kentinin 180 km doğusunda, yerin 105 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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