Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Amerika
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:09 Kaynak: AA
ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 115 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Peru'da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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