Son Dakika Haberleri: Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 115 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:09 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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