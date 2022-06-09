Peru'da altın madencileri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü - Son Dakika
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Peru'da altın madencileri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü

09.06.2022 01:49
Peru'da altın madencileri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü

Peru'nun Arequipa kentinde, altın madencileri arasında çıkan çatışma sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Peru'nun Arequipa kentinde, altın madencileri arasında çıkan çatışma sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Eyalete bağlı Caraveli kasabasında, iki kişi arasında başlayan tartışma, diğer madencilerin karışmasıyla çatışmaya döndü.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, iki grup arasında yaşanılan çatışmada 14 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ateşli silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirterek, bölgede ceset arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yerel basına göre, tartışmalı maden sahası olarak adlandırılan bölgede, Atico Calpa ve Calpa Renace şirketleriyle gayriresmi madenciler arasında çatışma çıktığı öne sürülüyor.

Olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da altın madencileri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da altın madencileri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü - Son Dakika
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