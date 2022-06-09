Yerel basına göre, tartışmalı maden sahası olarak adlandırılan bölgede, Atico Calpa ve Calpa Renace şirketleriyle gayriresmi madenciler arasında çatışma çıktığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Peru'da altın madencileri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü - Son Dakika

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