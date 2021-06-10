Peru'da devlet başkanı adayı Fujimori için önleyici gözaltı talebi - Son Dakika

Peru Başsavcılığı, Lava Jato (Oto Yıkama) davası kapsamında Devlet Başkanı adayı Keiko Fujimori'ye karşı önleyici gözaltı talebinde bulundu.

Peru'da 6 Haziran'da yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde Sosyalist aday Pedro Castillo ile kıyasıya bir yarış veren Halk Gücü Partisi'nin sağcı adayı Keiko Fujimori hakkında gözaltı talebinde bulunuldu. Peru Başsavcılığı, Lava Jato (Oto Yıkama) davası kapsamında Fujimori'ye karşı önleyici gözaltı talebinde bulunarak, dava kapsamında işlendiği iddia edilen yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Fujimori aleyhine acil olarak işlem yapılmasını talep etti.

Başsavcı Domingo Pérez tarafından imzalanan ve Organize Suçlar Dördüncü Daimi Ulusal Hazırlık Soruşturma Mahkemesi'ne gönderilen resmi mektupta, "Süreç tanıklarla iletişim kurmayı zorlaştırıyor. Bu nedenle, ifadenin kısıtlamalar olmadan alınması ve sanık Keiko Fujimori Higuchi hakkında ihtiyati tutuklama yapılmasını talep ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Kara para aklama iddiasıyla Fujimori hakkında 30 yıl hapis cezası isteyen Peru Başsavcılığı, Fujimori'nin partisinin siyasi kampanyaları finanse etmek için Lava Javto davasının merkezindeki Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet almakla suçluyor. Başsavcılık, bu iddiaların ışığında Fujimori'de dahil 40 kişi hakkında dava açtı.

17 Mart 2014 tarihinde Brezilya'da polis bir oto yıkama işletmesine baskın düzenlemiş, mahalle arasında küçük bir oto yıkamacıya yapılan basit bir baskın Brezilya başta olmak üzere tüm Latin Amerika'da Devlet Başkanlarına kadar uzanan bir soruşturma sürecinin başlatmıştı. Peru'da bir önceki Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Lava Jato davasıyla bağlantılı bir inşaat şirketinden 2.3 milyon sol (657 bin dolar) rüşvet aldığı iddiasıyla görevden alınmıştı. - LİMA