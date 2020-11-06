Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın azledilmesi talebine parlamentodan ret - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Peru'da, parlamento, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın görevinden azledilmesini reddetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Vizcarra hakkında 3 Kasım'da ikinci kez azil talebiyle başlatılan soruşturmanın karara bağlanacağı meclis oturumu dün gece sonuçlandı. 10 saat süren oturumun ardından azil talebi 78'e karşı 32 oyla reddedildi.

Devlet Başkanı'nın azledilebilmesi için 130 sandalyeli parlamentoda 87 milletvekilinin karar lehinde oy kullanması gerekiyordu. Soruşturma, Vizcarra'nın 2011-2014 arasında Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

Vizcarra, 9 Eylül'de, söz konusu yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla "adaleti engellemek"le suçlandığı ilk soruşturmada aklanmış, meclis 3 Kasım'da soruşturmanın yeniden başlatılmasına karar vermişti.