Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın azledilmesi protesto edildi - Son Dakika

Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın azledilmesi protesto edildi

10.11.2020 09:03
Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın azledilmesi protesto edildi, System.String[]

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Peru Kongresinde yapılan oylama sonucu görevinden azledilmesi üzerine Vizcarra destekçisi yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Peru Kongresinde yapılan oylama sonucu görevinden azledilmesi üzerine Vizcarra destekçisi yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Lima'daki Abancay Caddesi'nde yürüyüşe geçen yüzlerce Vizcarra yanlısı Kongrenin azil kararını protesto etti.

Polis, Kongre binasına doğru ilerleyen protestocuları durdurmak için bina etrafında önlem aldı.

Vizcarra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Peru halkına hitaben, "Bu 2 yıl ve 8 aylık hükümetimde, en büyük desteğim ve gücüm sizler oldunuz. Zorluklara rağmen bu yolu beraber inşa ettik. Huzur dolu bir vicdanla ayrılıyorum, görevi tamamlamış ve başım dik. Başka bir zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Peru Kongresinde bugün yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Vizcarra'nın görevden alınmasına karar verilmişti.

Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemekle suçlanmıştı.

Vizcarra'nın yardımcısı bulunmadığı için devlet başkanlığı görevini Senato Başkanı Manuel Merino 28 Temmuz 2021'e kadar yürütecek.

3 Kasım'da görevden alınma süreci başlamıştı

Peru Kongresinin, "adaleti engelleme" gerekçesiyle Vizcarra'yı 3 Kasım'da görevden alma sürecini başlattığı bildirilmiş ve karar 40 "hayır" oyuna karşılık 60 milletvekilinin "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Soruşturma, Vizcarra'nın 2011-2014'te Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın azledilmesi protesto edildi - Son Dakika


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