Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın görevden azline yönelik protestolarda 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın görevden azline yönelik protestolarda 11 kişi yaralandı

14.11.2020 03:31
Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın görevden azline yönelik protestolarda 11 kişi yaralandı, System.String[]

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın hafta başında Peru Kongresi'nde yapılan oylama sonucu görevinden alınması nedeniyle başlayan protestolarda 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın hafta başında Peru Kongresi'nde yapılan oylama sonucu görevinden alınması nedeniyle başlayan protestolarda 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Peru basınında çıkan habere göre, başkent Lima'daki tarihi San Martin Meydanı'nda ve Abancay Caddesi'nde yürüyüşe geçen binlerce Vizcarra yanlısına polisin müdahalesi sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralananların içerisinde 4 gazeteci de bulunuyor.

Polisin, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulunduğu olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Gaston Rodriguez, yaptığı açıklamada, polisin protestoculara müdahalesini savunarak göstericilerden bazılarının 30 dakika boyunca güvenlik güçlerine havai fişek ve taşlarla saldırdığını söyledi.

Gösterilerde çok sayıda gazeteci şiddete maruz kalmıştı

Peru Ulusal Gazeteciler Derneği, polisin gazetecilere yönelik müdahalesini kınayarak çok sayıda muhabirin polisin attığı gazdan etkilendiğini, 3 foto muhabirinin ise polis şiddetine maruz kaldığını belirtmişti.

Vizcarra'nın, hafta başında Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, 105 "evet", 19 "hayır" ve 4 çekimser oy ile "Ahlaki yetersizlikten" görevinden alınmasına karar verilmişti.

Vizcarra, aynı gün Twitter'daki paylaşımında, Peru halkına hitaben, "Bu 2 yıl ve 8 aylık hükümetimde, en büyük desteğim ve gücüm sizler oldunuz. Zorluklara rağmen bu yolu beraber inşa ettik. Huzur dolu bir vicdanla ayrılıyorum, görevi tamamladım ve başım dik. Başka bir zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma, Vizcarra'nın, 2011-2014'te Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.

Süleyman Soylu, Havai Fişek, Lima, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın görevden azline yönelik protestolarda 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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