Üye Girişi
Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandı - Son Dakika

Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandı

10.06.2021 13:52
Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandı, System.String[]

Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi (ONPE), devlet başkanlığı ön seçim sonuçlarını açıkladı.

Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi (ONPE), devlet başkanlığı ön seçim sonuçlarını açıkladı. Sosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçerken, Halk Gücü Partisi'nin sağcı adayı Keiko Fujimori'nın destekçileri sosyal medyada Peru ordusuna darbe çağrısı yaptı.

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en yüksek oyu almasının ardından 2'inci tura kalan sağcı 46 yaşındaki Keiko Fujimori ile 51 yaşındaki solcu Pedro Castillo'nun arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ediyor. Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi (ONPE) tarafından yapılan açıklamada, 4 gündür devam eden sayım işlemlerinde oyların yüzde 99,129'unun sayıldığı ve ilk belirlemelere göre Sosyalist aday Castillo'nun yüzde 50,204 oy alarak, yüzde 49. 796 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçtiği belirtildi. ONPE, oyların 8 milyon 791 bin 778'ini Castillo'nun, 8 milyon 720 bin 337'sini ise Fujimori'nin aldığını ifade etti. Toplamda 25 milyon 65 bin 380 seçmenin yüzde 74,65'inin yani 18 milyon 713 bin 454'ünün sandık başına gittiğini bildiren ONPE, oyların 17 milyon 512 bin 115'inin geçerli, 1 milyon 80 bin 559'unun geçersiz sayıldığını ve 120 bin 780 adet boş oy çıktığını kaydetti.

Peru ordusuna darbe çağrısı yapıldı

Oy sayımında geriye düştüğü andan itibaren Fujimori'nin destekçileri tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Castillo taraftarlarına militan yakıştırması yapıldı. Paylaşımlarda, "Bir grup teröristin demokrasiyi çalmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak, Peru ordusuna "düzen getirme" çağrısı yapıldı.

"Ülkenin toprak bütünlüğü müzakere konusu değildir"

Seçim sonuçlarına ordunun müdahale etmesi yönünde bazı kesimlerden sosyal medya üzerinden gelen çağrılara ilişkin Peru Savunma Bakanlığı (MINDEF) tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin seçimle ilgili veya siyasi konulara müdahale etmesi çağrılarının yayılmasıyla ilgili Savunma Bakanlığı, şu açıklamayı yapmayı zorunlu bulmuştur: Siyasi anayasa, Silahlı Kuvvetlerin temel amacının bağımsızlığı ve egemenliği garanti altına almak olduğunu belirler. Ülkenin toprak bütünlüğü müzakere konusu değildir. Anayasal güce tabidir. Bu nedenle bu durumu ihlal etmeye yönelik herhangi bir çağrı demokrasi için uygun değildir" ifadelerine yer verildi.

Peru Ulusal Seçim Jürisi'nden darbe çağrılarına tepki geldi

Peru Ulusal Seçim Jürisi (JNE) Başkanı Jorge Salas da yaptığı açıklamada, bazı kesimlerden gelen Pedro Castillo'nun devlet başkanlığının tanınması ve Peru ordusuna darbe yapmasına ilişkin çağrılara tepki gösterdi. Salas, "Halkımızdan demokrasiyi onaylamayı amaç edinmeyen ve umutsuzlukla ele alınmış sahte haberlere itibar göstermemelerini rica ediyorum. Darbe, yani ayaklanma, ordunun ve Silahlı Kuvvetlerin müdahale etmesini talep etmek kışkırtıcı bir eylemdir" dedi.

Fujimori'den 802 sandık merkezi için iptal başvurusu

Peru'da resmi seçim sonuçlarının açıklanmamasına rağmen Halk Gücü Partisi'nin sağcı adayı Fujimori, ülke çapında yaklaşık 200 bin oyu temsil eden 802 sandık merkezinde oyların iptali için JNE'ye başvurdu. Fujimori, 802 merkezdeki oyların iptal edilmesi durumunda en kötü ihtimalle 300 binden fazla oy farkıyla seçimi kendilerinin kazanacağını iddia etti.

Peru'da protestolar başladı

Fujimori'nin iddiaları ve sosyal medyada yapılan darbe çağrılarının ardından Peru sokaklarında protestolar başladı. Seçimi kaybettiklerini kabul etmeyen Halk Gücü yandaşları tarafından yapılan açıklamada, "Bu, komünist sahtekarlığa karşı bir protesto yürüyüşüdür. Biz özgür bir Peru, özgür bir demokrasi istiyoruz. Nihai sonuçlar açıklanana kadar sokaklarda kalacağız" ifadeleri yer aldı. Protestolar sırasında Peru'nun başkenti Lima sokaklarında ise iki partinin destekçileri arasında kavgalar çıktı.

Fujimori'ye kaos suçlaması

Solcu aday Castillo'yu destekleyen Özgür Peru Partisi tarafından yapılan açıklamada, parti destekçilerine sükunet çağrısı yapılarak, Halk Gücü'nün başkan adayı Fujimori ve yandaşlarının ülkede kaos çıkarmaya çalıştıkları iddia edildi. Fujimori'yi kaosa neden olmakla suçlayan parti, "Destekçilerimizi ve dostlarımızı sabırlı ve sakin olmaya çağırıyoruz. Teyakkuzdayız. Kaosa ve şiddete neden olmak isteyen Fujimori'nin oyununa düşmemeliyiz. Halk zaten sandıkta konuştu. Buna saygı duyulacak" dedi.

"Bu ülkeyi kaos içinde görmek isteyenlerin provokasyonlarına kanmayalım"

Peru'yu kaos içinde görmek isteyenler tarafından kışkırtılmamaları konusunda destekçilerine çağrıda bulunan Castillo, "Sokaklarda direnmeye devam edenlere teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi kaos içinde görmek isteyenlerin provokasyonlarına kanmayalım. Bu nedenle barış ve huzur çağrısı yapıyoruz. Tüm Perululara ait olan bu son savaşta kararlı ve mutlu devam edelim" ifadelerini kullandı.

Peru'da seçilen kongre üyelerinin en geç 27 Temmuz'da yemin ederek görevlerine başlaması ve Peru Anayasası'na göre devlet başkanı ve seçilmiş başkan yardımcılarının Peru'nun bağımsızlık günü olan 28 Temmuz tarihindeki ulusal bayram kutlamalarında hazır olması gerekiyor. - LİMA

Militan, Sandık, Darbe, Peru, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı 13:23 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler 13:21 G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı 13:18 Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti         
13:50
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
"Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş         
13:19
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı         
12:41
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi         
11:00
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 14:08:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement