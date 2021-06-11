Üye Girişi
Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandıSosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin... - Son Dakika

Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandıSosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin...

11.06.2021 00:34

- Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandı Sosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçerken, darbe çağrıları ülkeyi karıştırdı Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi (ONPE), devlet başkanlığı ön seçim sonuçlarını açıkladı.

- Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandı

Sosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçerken, darbe çağrıları ülkeyi karıştırdı

LİMA - Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi (ONPE), devlet başkanlığı ön seçim sonuçlarını açıkladı. Sosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçerken, Halk Gücü Partisi'nin sağcı adayı Keiko Fujimori'nın destekçileri sosyal medyada Peru ordusuna darbe çağrısı yaptı.

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en yüksek oyu almasının ardından 2'inci tura kalan sağcı 46 yaşındaki Keiko Fujimori ile 51 yaşındaki solcu Pedro Castillo'nun arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ediyor. Peru Ulusal Seçim Komisyonu Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 4 gündür devam eden sayım işlemlerinde oyların yüzde 99,129'unun sayıldığı ve ilk belirlemelere göre Sosyalist aday Castillo'nun yüzde 50,204 oy alarak, yüzde 49. 796 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçtiği belirtildi. ONPE, oyların 8 milyon 791 bin 778'ini Castillo'nun, 8 milyon 720 bin 337'sini ise Fujimori'nin aldığını ifade etti. Toplamda 25 milyon 65 bin 380 seçmenin yüzde 74,65'inin yani 18 milyon 713 bin 454'ünün sandık başına gittiğini bildiren ONPE, oyların 17 milyon 512 bin 115'inin geçerli, 1 milyon 80 bin 559'unun geçersiz sayıldığını ve 120 bin 780 adet boş oy çıktığını kaydetti.

Peru ordusuna darbe çağrısı yapıldı

Oy sayımında geriye düştüğü andan itibaren Fujimori'nin destekçileri tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Castillo taraftarlarına militan yakıştırması yapıldı. Paylaşımlarda, "Bir grup teröristin demokrasiyi çalmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak, Peru ordusuna "düzen getirme" çağrısı yapıldı.

"Ülkenin toprak bütünlüğü müzakere konusu değildir"

Seçim sonuçlarına ordunun müdahale etmesi yönünde bazı kesimlerden sosyal medya üzerinden gelen çağrılara ilişkin Peru Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin seçimle ilgili veya siyasi konulara müdahale etmesi çağrılarının yayılmasıyla ilgili Savunma Bakanlığı, şu açıklamayı yapmayı zorunlu bulmuştur: Siyasi anayasa, Silahlı Kuvvetlerin temel amacının bağımsızlığı ve egemenliği garanti altına almak olduğunu belirler. Ülkenin toprak bütünlüğü müzakere konusu değildir. Anayasal güce tabidir. Bu nedenle bu durumu ihlal etmeye yönelik herhangi bir çağrı demokrasi için uygun değildir" ifadelerine yer verildi.

Peru Ulusal Seçim Jürisi'nden darbe çağrılarına tepki geldi

Peru Ulusal Seçim Jürisi Başkanı Jorge Salas da yaptığı açıklamada, bazı kesimlerden gelen Pedro Castillo'nun devlet başkanlığının tanınması ve Peru ordusuna darbe yapmasına ilişkin çağrılara tepki gösterdi. Salas, "Halkımızdan demokrasiyi onaylamayı amaç edinmeyen ve umutsuzlukla ele alınmış sahte haberlere itibar göstermemelerini rica ediyorum. Darbe, yani ayaklanma, ordunun ve Silahlı Kuvvetlerin müdahale etmesini talep etmek kışkırtıcı bir eylemdir" dedi.

Fujimori'den 802 sandık merkezi için iptal başvurusu

Peru'da resmi seçim sonuçlarının açıklanmamasına rağmen Halk Gücü Partisi'nin sağcı adayı Fujimori, ülke çapında yaklaşık 200 bin oyu temsil eden 802 sandık merkezinde oyların iptali için JNE'ye başvurdu. Fujimori, 802 merkezdeki oyların iptal edilmesi durumunda en kötü ihtimalle 300 binden fazla oy farkıyla seçimi kendilerinin kazanacağını iddia etti.

Peru'da protestolar başladı

Fujimori'nin iddiaları ve sosyal medyada yapılan darbe çağrılarının ardından Peru sokaklarında protestolar başladı. Seçimi kaybettiklerini kabul etmeyen Halk Gücü yandaşları tarafından yapılan açıklamada, "Bu, komünist sahtekarlığa karşı bir protesto yürüyüşüdür. Biz özgür bir Peru, özgür bir demokrasi istiyoruz. Nihai sonuçlar açıklanana kadar sokaklarda kalacağız" ifadeleri yer aldı. Protestolar sırasında Peru'nun başkenti Lima sokaklarında ise iki partinin destekçileri arasında kavgalar çıktı.

Fujimori'ye kaos suçlaması

Solcu aday Castillo'yu destekleyen Özgür Peru Partisi tarafından yapılan açıklamada, parti destekçilerine sükunet çağrısı yapılarak, Halk Gücü'nün başkan adayı Fujimori ve yandaşlarının ülkede kaos çıkarmaya çalıştıkları iddia edildi. Fujimori'yi kaosa neden olmakla suçlayan parti, "Destekçilerimizi ve dostlarımızı sabırlı ve sakin olmaya çağırıyoruz. Teyakkuzdayız. Kaosa ve şiddete neden olmak isteyen Fujimori'nin oyununa düşmemeliyiz. Halk zaten sandıkta konuştu. Buna saygı duyulacak" dedi.

"Bu ülkeyi kaos içinde görmek isteyenlerin provokasyonlarına kanmayalım"

Peru'yu kaos içinde görmek isteyenler tarafından kışkırtılmamaları konusunda destekçilerine çağrıda bulunan Castillo, "Sokaklarda direnmeye devam edenlere teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi kaos içinde görmek isteyenlerin provokasyonlarına kanmayalım. Bu nedenle barış ve huzur çağrısı yapıyoruz. Tüm Perululara ait olan bu son savaşta kararlı ve mutlu devam edelim" ifadelerini kullandı.

Peru'da seçilen kongre üyelerinin en geç 27 Temmuz'da yemin ederek görevlerine başlaması ve Peru Anayasası'na göre devlet başkanı ve seçilmiş başkan yardımcılarının Peru'nun bağımsızlık günü olan 28 Temmuz tarihindeki ulusal bayram kutlamalarında hazır olması gerekiyor.

Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandıSosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin...
Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandıSosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin...
Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandıSosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin...
Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandıSosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin...

Sandık, Darbe, Lima, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandıSosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin... - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü 00:13 Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı 23:51 İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 23:43 Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu 23:36 Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak 23:20 Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken tavsiyeler 22:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken tavsiyeler
Sermiyan Midyat'tan 22:01 Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 21:00 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum

Son Dakika Haberleri
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak         
00:37
Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti         
00:11
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Yaşlı çifte dehşeti yaşatan gaspçı, Özel Harekat operasyonuyla yakaladı Yaşlı çifte dehşeti yaşatan gaspçı, Özel Harekat operasyonuyla yakaladı         
23:38
Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak         
23:28
Düşüncesi bile korkuttu! Yaşlı kadından özel hastanede işkence iddiasını hastane yönetimi reddetti Düşüncesi bile korkuttu! Yaşlı kadından özel hastanede işkence iddiasını hastane yönetimi reddetti         
23:05
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi         
22:11
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi         
19:59
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!         
17:59
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 00:52:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Peru'da devlet başkanlığı ön seçim sonuçları açıklandıSosyalist aday Pedro Castillo yüzde 50,204 oy ile yüzde 49.796 oy alan rakibi Fujimori'nin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement