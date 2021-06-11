Üye Girişi
Peru'da devlet başkanlığı seçimlerini sol partinin adayı Pedro Castillo kazandı - Son Dakika

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerini sol partinin adayı Pedro Castillo kazandı

11.06.2021 09:55
Peru'da devlet başkanlığı seçimlerini sol partinin adayı Pedro Castillo kazandı, System.String[]

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu, kimsenin şans tanımadığı solcu Özgür Peru Partisinin adayı Pedro Castillo kazandı.

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu, kimsenin şans tanımadığı solcu Özgür Peru Partisinin adayı Pedro Castillo kazandı.

Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinden (ONPE) yapılan açıklamada, 11 Nisan'daki birinci turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin ikinci turunda, Özgür Peru Partisi adayı solcu Castillo, 8 milyon 804 bin 439 oy alarak yüzde 50,2 ile seçimden birinci çıktı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori ise 8 milyon 735 bin 472 oy alarak yüzde 49,8 ile, az farkla da olsa kaybetti.

ONPE'nin açıkladığı ilk sonuçlarda, Fujimori'nın yaklaşık 5 puan gerisinde kalan Castillo, kendisine büyük destek veren kırsal kesimden gelen oyların da sisteme dahil edilmesiyle farkı kapatıp öne geçmeyi başardı.

Seçimin resmi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken Castillo destekçileri zaferlerini ilan ederek kutlamalara başladı.

Öte yandan diğer aday Fujimori, seçimlerde hile olduğunu öne sürerek 86 sandıkta yaklaşık 200 bin oya itiraz edeceklerini duyurdu.

Castillo ise dün yaptığı açıklamada, sakin ve barışçıl bir şekilde resmi sonuçların açıklanmasını bekleyeceklerini vurgulayarak taraftarlarına, provokasyona gelmemeleri çağrısında bulundu.

Castillo kimdir

Peru'nun kuzeyindeki dağlık bölgelerden Cajamarca kentinde doğan 51 yaşındaki Castillo, 1995'te ilkokul öğretmeni olarak göreve başlamasının ardından eğitim psikolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Castillo'nun 2017'de ülkenin çeşitli bölgelerinde, 75 gün süren ve öğretmenlerin maaşlarının artırılması talebiyle düzenlenen grevde üstlendiği sendika liderliği, kendisine büyük prestij kazandırdı.

Adaylık süreci

Özgür Peru Partisi Lideri Vladimir Cerron'un 3 yıl 9 ay hapis cezası alıp partiden ihraç edilmesi üzerine, Cerron'un yerine aday olan Castillo, sol partinin lideri olarak devlet başkanlığına aday gösterildi.

Castillo, başkanlık kampanyası süresince Peru'nun kırsal bölgelerini atıyla dolaşarak özellikle düşük gelirli halktan büyük destek gördü.

Ülkenin iç kesimlerinde etkili bir kampanya yürüten Castillo'nun en dikkati çekici sloganı, "Zengin bir ülkede bir daha asla fakir insan olmayacak." oldu.

Castillo, seçildiği takdirde madencilik, gaz ve petrol gibi stratejik sektörleri millileştireceğini, özel sektörde de halkın yararına olacak şekilde birtakım değişikler yapacağını belirtti.

Tarım ve eğitim bütçesini güçlü bir şekilde artırmayı vadeden Castillo, yolsuzlukla mücadelede kararlı olacaklarını söyledi.

Castillo, 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı birinci tur seçiminde oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamış, sağcı aday Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.

Peru'nun yeni devlet başkanı, ülkenin bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, 2021-2026 döneminde görev yapacak.

Haziran, Nisan, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da devlet başkanlığı seçimlerini sol partinin adayı Pedro Castillo kazandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi 09:56 Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu 09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu
Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu 09:08 Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak 00:37 Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu 23:36 Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Sermiyan Midyat'tan 22:01 Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz

Son Dakika Haberleri
09:57 Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı
09:55 Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi
09:51 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı
09:40 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
09:36 Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
09:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu
09:26 Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
09:08 Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu
08:30 Taliban, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma teklifini reddetti: Afganistan'dan çekilmelisiniz
07:51 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi
Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı         
09:58
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı         
09:37
Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile         
09:26
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Çok sayıda gözaltı var! Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon         
07:38
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi         
22:11
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum         
21:00
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 10:08:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Peru'da devlet başkanlığı seçimlerini sol partinin adayı Pedro Castillo kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement