Son Dakika Haberleri: Peru'da Fujimori İçin "Hapis Yatabilir" Raporu

Peru'da Fujimori İçin "Hapis Yatabilir" Raporu

16 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Peru'da Yüksek Mahkemenin görevlendirdiği sağlık kurulu eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori için "hapis yatabilir" raporu verdi.

Peru'da Fujimori İçin
Güney Amerika ülkesi Peru'da Yüksek Mahkemenin görevlendirdiği sağlık kurulu eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori için "hapis yatabilir" raporu verdi.

Peru Yüksek Mahkemesi tarafından görevlendirilen sağlık kurulu, yolsuzluk ve görevi suistimal suçlarından hapis cezası bulunan eski Devlet Başkanı Fujimori'nin sağlık durumunun cezasını tamamlamasına uygun olduğuna yönelik raporunu açıkladı.

Kalbindeki sorunlar nedeniyle hapishane dışındaki bir hastanede tedavi altında olan 80 yaşındaki Fujimori'nin raporun ardından yeniden hapishaneye dönmesi bekleniyor.

Mahkeme, dün ceza ve tutukevleri idaresinden Fujimori'yi ayakta tedavi görebileceği bir hapishaneye sevk etmesini istemişti.

1990-2000 yılları arasındaki devlet başkanlığı döneminde görevi suistimal, rüşvet ve yargısız infazlar yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen Fujimori 2007 yılından bu yana Peru'da hapis yatıyordu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, 2017 yılında insani gerekçelerle Fujimori için af çıkarmıştı. Kuczynski'nin hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle devlet başkanlığından azledilmemek için mecliste Fujimori'nin eski partisinden milletvekillerinin desteğini sağlayabilmek amacıyla Fujimori'yi affettiği öne sürülmüştü.

Yüksek Mahkeme geçen yıl ekimde Fujimori hakkındaki af kararını bozmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Güney Amerika, Güncel
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