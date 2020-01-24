Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 ölü, 50 yaralı

7 saat önce

Peru'nun başkenti Lima'da gaz yüklü tankerin patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 ölü, 50 yaralı, System.String[]

Peru'nun başkenti Lima'da gaz yüklü tankerin patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Peru'nun başkenti Lima kentinde seyir halindeki gaz tankeri patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Tankerin başkent Lima'nın Villa El Salvador bölgesinde bir çukura girdikten sonra gaz sızdırmasının ardından alev aldığı bildirildi. Alevlerin yakındaki evlere de sıçramasıyla bölgede büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun patlamadan sonra hayatını kaybeden 2. kişi olduğunu doğruladı. Ulusal Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Ricardo Zopfi, çocuğun vücudunda ciddi yanıklar oluştuğunu belirtti. Zopfi ayrıca, ameliyat edilen 10 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 8 yaralı çocuğun daha tedavi gördüğünü ve çoğunun vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştuğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Elizabeth Hinostroza, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu ve yanıkların vücutlarının yüzde 80'inden fazlasını kapsadığını söyledi.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra yaptığı açıklamada, kazaya yönelik soruşturma başlatılacağını ifade ederek hayatını kaybedenlerin ve yaralı vatandaşların yakınlarına her türlü desteğin verileceğini açıkladı.

(İHA)

Lima, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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