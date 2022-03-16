Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi

16.03.2022 13:03

Protestodan detaylar Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun, adının yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevden azledilmesine yönelik muhalefetin önergesi Kongrede kabul edildi.

Protestodan detaylar

Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun, adının yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevden azledilmesine yönelik muhalefetin önergesi Kongrede kabul edildi. Kongre Başkanı muhalefetteki Maria del Carmen Alva, sağ partilerden 50 milletvekilinin önergesi üzerine Kongre'de yapılan oylamanın 76 aleyhte, 41 lehte ve 1 oy çekimserle talebin tartışılacağını bildirdi. Başkent Lima'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi
Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi
Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi

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Protesto, Hükümet, Kongre, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika


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