Peru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Peru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldı - Son Dakika

Peru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldı

6 saat önce

Peru'daki tüm McDonald's şubeleri, Pazar gecesi başkent Lima'da iki çalışanın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle iki günlüğüne kapatıldı.

Peru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldı, System.String[]

Peru'daki tüm McDonald's şubeleri, Pazar gecesi başkent Lima'da iki çalışanın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle iki günlüğüne kapatıldı.

New York Times'ın haberine göre 19 yaşındaki Alexandra Porras Inga, elektrik kaçağı olduğu belirtilen makineden içecek doldururken öldü.

18 yaşındaki Gabriel Campos Zapata da onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, başkent Lima'da Pueblo Libre semtindeki şubeye ambulans çağrıldığını ancak çalışanların kurtarılamadığını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ülkedeki McDonald's şubelerini işleten Arcos Dorados adlı şirket, iki günlük yas ilan etti ve soruşturmada yetkililerle tam iş birliği yapılacağını açıkladı.

Suçlu bulunması halinde şirketin 56 bin 288 dolar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

İki çalışanın büyük üzüntü yaratan ölümü, ülkedeki çalışma koşullarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Birçok genç sosyal medyada kötü ve tehlikeli çalışma koşullarına dair mesajlar paylaştı.

Lima, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:20 
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