Peru'da iki otobüs çarpıştı: En az 12 ölü, 68 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Peru'da iki otobüs çarpıştı: En az 12 ölü, 68 yaralı - Son Dakika

Peru'da iki otobüs çarpıştı: En az 12 ölü, 68 yaralı

6 saat önce

Peru'nun güneyinde iki otobüsün çarpışması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da iki otobüs çarpıştı: En az 12 ölü, 68 yaralı, System.String[]

Peru'nun güneyinde iki otobüsün çarpışması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.


Peru'nun güneyinde bulunan Arequipa bölgesinde iki yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada en az 12 kişi hayatını kaybederken, 68 kişi yaralandı. Yaralıların 28'inin ayakta tedavi edildiği 40'ının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.


Yerel medyaya göre, Santillana şirketine ait otobüs ile rakip Del Carpio şirketine ait iki otobüs yerel saatle 13.30'da kafa kafaya çarpıştı. Arequipa şehrinin girişinde meydana gelen kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.


Ulusal Polisin verilerine göre, 2019'da Peru'da trafik kazalarında 700'den fazla kişi öldü. - LİMA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
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