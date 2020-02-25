Peru'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı 10 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Peru'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı 10 ölü, 40 yaralı - Son Dakika Dünya

Peru'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı 10 ölü, 40 yaralı

6 saat önce

Peru'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Peru'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı 10 ölü, 40 yaralı, System.String[]

Peru'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Peru'da El Pedregal bölgesinden Arequipa kentine giden ve Arequipa'dan Islay eyaletine sefer yapan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Arquipa kenti yakınlarındaki otoyolda meydana gelen kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Yerel medya, yaralıların büyük bölümünün durumunun ağır olduğunu duyururken; kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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